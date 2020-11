No sorteio do resultado da Timemania de ontem (12), concurso 1562, nenhum jogador marcou as dezenas sorteadas e, por isso, o prêmio de R$ 200 mil não saiu. Os números sorteados no concurso foram: 31 32 41 47 57 66 73/ Time do Coração – PAYSANDU (PA ).

Segundo informações da Caixa: duas apostas cravaram 6 números e faturaram R$ 24 mil; 35 fizeram 5 acertos e ganharam R$ 1,3 mil; 819 apostas marcaram 4 acertos e conseguiram R$ 9; e 8 mil apostas acertaram 3 números e vão receber R$ 3.

Além disso, 2.3 mil apostas acertaram o Time do Coração do resultado da Timemania de ontem, concurso 1562, e cada uma vai receber o prêmio de R$ 7,50.

O próximo sorteio da Timemania concurso 1563, está previsto para sábado (14), às 20h, e pode pagar o prêmio de R$ 350 mil. As dezenas serão sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Como receber o prêmio da Timemania de ontem?

O prazo para retirar o prêmio do bilhete acertador do resultado da Timemania de ontem, concurso 1562, é de até 90 dias corridos. Em lotéricas credenciadas, é possível sacar prêmios brutos de até R$ 1.903,98.

A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Entretanto, para apostas do site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), será necessário levar o “Código de Resgate” para conseguir receber o prêmio.

Mas, caso o valor não seja retirado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Qual a probabilidade de acertar o resultado da Timemania?

A chance de acertar o resultado da Timemania de ontem, concurso 1562 é de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. Mas nas demais faixas de premiação, as chances aumentam:

Seis números, a chance de acertar é ,assim, de uma em 216.103;

Cinco números, a chance de acertar é ,assim, de uma em 5.220;

Quatro números, a chance de acertar é ,assim, de uma em 276;

Três números, a chance de acertar é ,assim, de uma em 29;

Time do Coração, a chance de acertar é ,assim, de uma em 80;