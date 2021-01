Resultado da Timemania de ontem (21/01/21), concurso 1591; confira

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, uma aposta acertou o resultado da Timemania de ontem, dia 21, e ganhou o prêmio que estava acumulado em R$ 6,3 milhões no concurso 1591. O sorteio foi realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Loterias Caixa.

Resultado da Timemania de ontem

O time e as dezenas sorteadas no resultado da Timemania de ontem foram: 01 08 09 11 12 21 24/ Time do Coração – Grêmio (RS).

7 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 6.344.211,72

6 acertos – 16 apostas ganhadoras, R$ 5.467,15

5 acertos – 391 apostas ganhadoras, R$ 319,59

4 acertos – 4.070 apostas ganhadoras, R$ 9,00

3 acertos – 28.346 apostas ganhadoras, R$ 3,00

Grêmio /RS – 18.277 apostas ganhadoras, R$ 7,50

Próximo sorteio da Timemania

O próximo sorteio da Timemania, concurso 1592, pode entregar o prêmio de R$ 100 mil no sorteio previsto para sábado, dia 23. As apostas podem ser feitas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br).

Probabilidade de ganhar

A chance de ganhar com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar o resultado do Timemania de ontem só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

