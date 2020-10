Nenhum aposta acertou o resultado do Timemania de ontem (10), concurso 1547, e o prêmio estimado em R$ 5 milhões acumulou.

Os números do resultado do Timemania de ontem foram: 18-28-30-38-50-55-73/ Time do Coração – Treze (PB).

O próximo sorteio do Timemania concurso 1549, previsto para a próximo terça-feira (13) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 5,5 milhões. A aposta simples de cinco números sai por R$ 3.

Como jogar no próximo concurso do Timemania?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No Timemania o apostador precisa marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração. Dessa forma, é preciso ter entre três e sete números sorteados ou acertar o Time do Coração para ganhar.

A aposta pode ser feita no modo manual ou com a Surpresinha – forma aleatória pelo sistema. Mas com a Teimosinha, é possível concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O jogo da Timemania possui um preço único e cada aposta sai por R$ 3.

Qual é a probabilidade de acertar o resultado do Timemania?

Na Timemania a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas é de uma em 26.472.637 – para sete número premiados.

sete números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 26.472.637 ;

seis números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 216.103 ;

cinco números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 5.220 ;

quatro números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 276;

três números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 29;

um Time da Sorte acertado, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 80;

Qual era a probabilidade de ganhar no Timemania de ontem?

A chance de acertar no Timemania de ontem com um jogo simples, de cinco números, era de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.