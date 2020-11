Nenhuma aposta acertou o resultado da Timemania de ontem (03), concurso 1558, e o prêmio de R$ 8,3 milhões para o apostador que cravasse os sete números acumulou. O sorteio foi realizado às 20h no Espaço Loterias CAIXA, em São Paulo.

Confira o resultado da Timemania de ontem: 07 08 17 18 21 39 40/ Time do Coração – JOINVILLE (SC).

O próximo sorteio da Timemania concurso 1559, previsto para quinta-feira (05) no Espaço Loterias Caixa, pode pagar o prêmio de R$ 8,5 milhões para a aposta que marcar sete dezenas.

Como receber o prêmio da Timemania?

O prêmio da Timemania pode ser retirado até 90 dias corridos a partir da da data do sorteio. Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Contudo, se o apostador tiver registrado o jogo por meio do site da Loterias Caixa, será necessário levar o “Código de Resgate” nas lotéricas ou agências da Caixa. Só assim o jogador conseguirá receber o valor do prêmio.

Caso o acertador não busque o valor em até 90 dias a partir da data do sorteio, o dinheiro será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a probabilidade de acertar o resultado da Timemania?

A probabilidade de ganhar na Timemania acertando as sete dezenas sorteadas é de uma em mais de 26 milhões. Já para três números acertados, a chance de ganhar é de uma em 29, e o Time do Coração é de uma e de uma em 80.

