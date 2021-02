Resultado do Timemania de ontem (13/02/21), concurso 1601; confira

Nenhum aposta acertou o resultado do Timemania de ontem (13), concurso 1601, e o prêmio estimado em R$ 1,6 milhão acumulou. Para o próximo sorteio da modalidade, o valor previsto está, assim, em R$ 1,7 milhão para o acertador dos sete números.

Qual foi o resultado da Timemania de ontem?

Os números do resultado da Timemania de ontem são: 11 21 32 34 44 72 74/ Time do Coração – Ji-Paraná (RO). Contudo, mesmo sem ganhador do prêmio principal, a modalidade teve acertadores nas menores faixas:

6 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 30.017,40;

5 acertos – 75 apostas ganhadoras, R$ 1.143,52;

4 acertos – 1.403 apostas ganhadoras, R$ 9;

3 acertos – 13.366 apostas ganhadoras, R$ 3;

Time do Coração – 2.763 apostas ganhadoras, R$ 7,50;

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Timemania de ontem com um jogo simples, de cinco números, era de uma em 26,4 milhões. Nessa modalidade, a chance só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer, assim, diferentes combinações de números.

Quando será o próximo sorteio da Timemania?

O próximo sorteio do Timemania concurso 1602, previsto para quinta-feira (18), pode entregar o prêmio de R$ 1,7 milhão. O evento será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A aposta simples sai por R$ 3 e, dessa forma, pode ser feita em: lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).