Confira resultado da Timemania concurso 1538 de quinta (17/09)

Os números do concurso Timemania são sorteados a partir das 20h desta quinta, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Você confere o resultado em tempo real no Jornal DCI.

O Resultado da Timemania concurso 1538 que pode pagar prêmio de R$ 2,9 milhões será divulgado a partir das 20 horas desta quinta-feira (17). O sorteio das Loterias Caixa também premiará um time do coração.

Confira os números sorteados: 05-23-39-52-58-59-77

Time do Coração: VASCO DA GAMA/RJ

Clique e confira os vencedores do resultado da Timemania

Ganhadores em tempo real acesse:

Premiação – Resultado da Timemania concurso 1538

O prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação. Portanto, dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos, sendo R$ 7,50 para as apostas com o Time do Coração sorteado; R$ 3,00 para as apostas com 3 números sorteados; e por fim R$ 9,00 para as apostas com 4 números sorteados.

Recebimento dos prêmios – Resultado da Timemania concurso 1538

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Acumulação

Sem uma aposta premiada na 1ª, 2ª ou 3ª faixas de premiação, inclusive nos concursos de 0 ou 5, o(s) prêmio(s) acumula(m) para o concurso subsequente, na 1ª faixa de premiação – apostas com 7 números certos.