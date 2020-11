Timemania 1568 pode pagar prêmio de R$ 1,2 milhão nesta quinta [26/11]

O prêmio acumulado em R$ 1,2 milhão da Timemania 1568, pode sair nesta quinta-feira, dia 26 de novembro, para a aposta que marcar as sete dezenas sorteadas. O resultado sairá a partir das 20h, do horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para concorrer na Timemania 1568, o apostador precisa registrar sua aposta até às 19h. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor de cada jogo R$ 3.

Quais são as chances de ganhar no concurso 1568?

Como não é possível adicionar mais números em um mesmo jogo da Timemania 1568, todos os jogadores tem a mesma chance: uma em 26.472.637. Já nas demais faixas de premiação, as chances aumentam:

sete números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 26.472.637;

seis números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 216.103;

cinco números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.220;

quatro números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 276;

três números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 29;

um clube de futebol acertado, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 80;

Saiba tudo sobre a Timemania 1568

A Timemania 1568 é uma modalidade de jogo para quem é apaixonado por futebol. Nela, são sorteados sete números – de 80 – e um Time do Coração, mas o apostador marca 10 números no volante.

Para ganhar, é preciso ter entre três e sete números sorteados ou acertar o Time do Coração. A aposta pode ser feita no modo manual ou por meio da Surpresinha – forma aleatória pelo sistema.

Além disso, com a Teimosinha, é possível concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo.

Os sorteios da modalidade ocorrem três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h. A aposta da Timemania 1568 possui um preço único e sai por R$ 3.