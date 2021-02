Timemania 1597: prêmio acumulado em R$ 1 milhão pode sair hoje (04)

A Loteria para os apaixonados por futebol pode pagar R$ 1 milhão nesta quinta-feira (04). A Timemania 1597 está acumulada e leva a bolada o apostador que acertar as sete dezenas. O sorteio será a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para ter a chance de faturar o prêmio, as apostas devem ser feitas até às 19h nas casas lotéricas; pelo aplicativo Loterias Caixa; ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Quanto rende o prêmio da Timemania 1597 na poupança?

O apostador sortudo que acertar a Timemania de hoje e faturar a bolada tem a chance de lucrar muito com o prêmio. Isso porque, com o valor de R$ 1 milhão do prêmio principal é possível render cerca de R$ 1.200 por mês na poupança. Em um ano, o acumulado pode chegar a R$ 14.495,42.

Apostar na Timemania

Para apostar na modalidade Timemania, é necessário marcar 10 números no volante, que tem 80 disponíveis. Além disso, o jogador escolhe um Time do Coração.

A aposta possui preço único de R$ 3. Ganha prêmios quem acerta entre três e sete números sorteados ou acertar o Time do Coração.

Quais são as chances de ganhar na Timemania 1597?

Como não é possível adicionar números extras em um mesmo jogo da Timemania, todos os jogadores tem a mesma chance: uma em 26.472.637.

O que diferencia no jogo são as chances de acertar as faixas de premiação. Cada faixa tem o seu percentual de acerto. Confira:

As chances de acertar os sete números são uma em 26.472.637;

Já com seis números, a chance de ganhar é de uma em 216.103;

Com cinco números, a chance de ganhar é de uma em 5.220;

Quatro números, a chance de ganhar é de uma em 276;

Três números, a chance de ganhar é de uma em 29;

A chance de acertar o Time do Coração é de uma em 80.

Quando corre a Timemania?

Os sorteios da Timemania são realizados nas terças, quintas e sábados, a partir das 20h.