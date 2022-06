Timemania 1795 sorteia R$ 33 milhões sábado, maior prêmio da história

A Timemania 1795 está acumulada e pode pagar R$ 33 milhões no sorteio deste sábado, 11 de junho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio é o maior na história da modalidade.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Prêmio da Timemania 1795

O sorteio da Timemania 1795, que será extraído hoje, tem o maior prêmio já sorteado na modalidade. Até então, o maior prêmio dessa loteria era de R$ 32.484.301,48, no concurso 1.115, sorteado em 05/12/2017, onde uma aposta de Caruaru/PE acertou as sete dezenas e levou o prêmio principal.

A modalidade é um produto de prognóstico específico onde o apostador escolhe 10 dezenas entre 80 e um Time do Coração entre 80 times. São sorteados 7 dezenas e 1 Time do Coração. Ganham as apostas que acertarem de 3 a 7 números ou o time do coração. A aposta custa R$ 3,00.

O apostador também pode concorrer ao prêmio com o Bolão da Timemania que permite até 15 apostas simples de até 9 cotas. O Time do Coração poderá ser diferente para cada aposta, ou seja, o bolão poderá conter até 15 times diferentes.

As apostas para a Timemania podem ser feitas até as 19h do sábado nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA.

