Timemania concurso 1543: confira os números sorteados e ganhadores

No sorteio da Timemania, transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa e Redetv, os apostadores podem ganhar acertando os números e o Time do Coração

Foi realizado na noite desta terça-feira (29) o sorteio da Timemania concurso 1543 que tinha como prêmio principal acumulado R$ 4 milhões. A extração das sete dezenas aconteceu no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê, em São Paulo, por volta das 20h e foi transmitida ao vivo nas redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Números sorteados da Timemania concurso 1543: 14-17-26-34-38-49-80/ Time do Coração: Operario – MS

Na faixa principal, nenhuma aposta acertou as sete dezenas sorteadas, acumulando para o próximo concurso o prêmio no valor de R$ 4,2 milhões.

A segunda faixa, teve duas apostas que acertaram seis números e cada uma vai receber o valor de R$ 40.621,21. Na terceira faixa, de cinco números acertados, 82 apostas foram premiadas com o valor de R$ 1.415,37.

Na quarta faixa, 1.786 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 9. A quinta faixa de premiação, teve 17.407 apostas acertadoras de três números ganhando R$ 3 cada.

Já na premiação Time do Coração, 3.053 apostas acertaram e cada uma vai receber R$ 7,50.

Como jogar na Timemania?

Para quem é apaixonado por futebol, então a Timemania é a loteria perfeita – e ainda é fácil de jogar. Contudo, nessa modalidade o apostador precisa marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração.

Dessa forma, é preciso ter entre três e sete números sorteados ou acertar o Time do Coração para ganhar. Então o jogador pode marcar de seis a 15 dezenas.

A aposta pode ser feita no modo manual ou com a Surpresinha – forma aleatória pelo sistema. Mas com a Teimosinha, é possível concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O jogo da Timemania possui um preço único e cada aposta sai por R$ 3.

Qual é o valor do prêmio da Timemania?

O prêmio da Timemania varia de acordo com o valor arrecadado, correspondendo a 46% do total bruto. Entretanto, desse total, são subtraídos os prêmios fixos.

Além disso, após apuração desses valores, o restante do total é repassado, mas com percentuais diferentes, para cada faixa de prêmio.

Os acertadores do Time do Coração, então, ganham R$7,5;

R$ 3,00, então, ficam para os acertadores de três números;

R$ 9,00, então, ficam para os acertadores de quatro números;

50%, então, vão para os acertadores dos sete números (primeira faixa);

20%, então, vão entre os acertadores dos seis números (segunda faixa);

20%, então, vão para os acertadores de cinco números (terceira faixa);

10% são acumulados e, então, distribuídos aos acertadores dos sete números nos concursos de final 0 ou 5;

Quando são realizados os sorteios da Timemania?

Para quem vibra com os resultados dos jogos de futebol, então no sorteio da Timemania não vai ser diferente. Os sorteios acontecem três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h.

Portanto, é possível acompanhar na transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Timemania acumulada

Na Timemania os prêmios também podem acumular. Se não tiver aposta premiada na primeira, segunda ou terceira faixa, então os valores passam para o próximo concurso.

Mas o total é destinado à primeira faixa – para os acertadores dos sete números.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

O prêmio da Timemania pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio.

Embora, caso o acertador não busque o valor, ele será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Mas, Aa partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

E acima de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

Qual é a probabilidade de ganhar na Timemania?

Na Timemania as chances de ganhar são bem variadas. Entretanto, elas podem ser de uma em mais de 26 milhões – para sete número premiados- e até de 80 – para o clube sorteado.

sete números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 26.472.637 ;

seis números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 216.103 ;

cinco números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.220 ;

quatro números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 276;

três números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 29;

um clube de futebol acertado, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 80;

