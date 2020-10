O sorteio da Timemania concurso 1548 acontece às 20h no Espaço Loterias Caixa, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV

O Timemania concurso 1548 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 5,3 milhões neste sábado (10). O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

No último sorteio, realizado no dia 8, os números e o Time do Coração do Timemania concurso 1547 foram: 03-10-12-18-21-26-41/ Bangu (RJ).

Como apostar no Timemania concurso 1548?

No Timemania o apostador precisa marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração. Dessa forma, é preciso ter entre três e sete números sorteados ou acertar o Time do Coração para ganhar.

A aposta pode ser feita no modo manual ou com a Surpresinha – forma aleatória pelo sistema. Mas com a Teimosinha, é possível concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O jogo da Timemania possui um preço único e cada aposta sai por R$ 3.

Qual é a probabilidade de ganhar no Timemania concurso 1548?

Na Timemania a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas é de uma em 26.472.637 – para sete número premiados. Já no Time da Sorte é uma em 80.

