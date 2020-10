Nenhuma aposta cravou as dezenas do resultado do Timemania, concurso 1551, e o prêmio acumulou pela 27ª vez seguida para R$ 6,5 milhões. O sorteio da Loterias Caixa foi realizado neste sábado, 17 de outubro, em São Paulo.

Confira o resultado da Timemania 1551: 03-09-23-33-36-41-51/ Time do Coração – Rio Branco (AC).

Entretanto, as demais faixas de prêmios – para quem marcou menos números – tiveram apostas ganhadoras, sendo de: seis acertos, seis apostas ganharam R$ 18,9 mil; cinco acertos, 145 apostas ganharam, R$ 1,1 mil; quatro acertos

2.7 mil apostas ganharam R$ 9; três acertos 25.5 mil apostas ganharam R$ 3; e 4.8 mil acertaram o Time do Coração levando R$ 7,50.

O Timemania concurso 1550 pode pagar R$ 5,9 milhões na próxima quinta-feira, 15 de outubro. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Quando são realizados os sorteios do Timemania?

Para quem vibra com os resultados dos jogos de futebol, então, no sorteio da Timemania não vai ser diferente. Os sorteios acontecem três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h. É possível acompanhar na transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio do Timemania?

O prêmio do Timemania pode ser retirado até 90 dias corridos a partir da da data do sorteio. Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) com o bilhete acertador do resultado do Timemania. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Caso o acertador não busque o valor, o dinheiro será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a probabilidade de acertar o resultado do Timemania?

A probabilidade de acertar o resultado do Timemania acertando as sete dezenas sorteadas é de uma em mais de 26 milhões. Já para três números acertados, a chance de ganhar é de uma em 29, e o Time do Coração é de uma e de uma em 80.

