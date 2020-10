Ninguém cravou os números do resultado da Timemania, concurso 1553, e o prêmio acumulou novamente e foi para R$ 6,9 milhões. O sorteio da Loterias Caixa foi realizado nesta quinta-feira (22), em São Paulo.

Confira o resultado da Timemania 1553: 03-13-28-39-50-72-73/ Time do Coração – União São João (SP).

Já no Time do Coração, 3 mil apostas ganharam R$ 7,50 e nas demais faixas de premiações, houve jogadores que acertaram menos números.

De acordo com a Caixa: uma aposta cravou seis números e ganhou R$ 90 mil; na faixa de cinco acertos, 97 apostas conquistaram R$ 1,3 mil; 1.8 mil apostas ganharam na faixa de quatro acertos e 19.4 mil na de três números.

O Timemania concurso 1554 pode pagar R$ 6,9 milhões no próximo sábado, 24 de outubro. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Como apostar?

Para acertar o resultado do Timemania é necessário marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração. São diversas faixas de premiações existentes nesta modalidade, sendo necessário para ganhar: acertar de três a sete números sorteados e/ ou o Time do Coração.

Para apostar, o jogador pode escolher as dezenas no modo manual ou com a Surpresinha – forma aleatória pelo sistema. Já selecionando a Teimosinha, dá para concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O jogo da Timemania possui um preço único e cada aposta sai por R$ 3.

Qual é a probabilidade de acertar o resultado do Timemania?

A chance de acertar o resultado do Timemania e levar o prêmio máximo é de uma em 26,4 milhões. Entretanto, nas demais faixas de premiação – com menos acertos – a probabilidade aumenta.

Já no Time do Coração a chance de ganhar é de uma em 80.

