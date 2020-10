O sorteio da Timemania contou com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e RedeTV

Não foi desta vez que uma aposta acertou o resultado da Timemania, concurso 1554, e o prêmio acumulou mais uma vez para R$ 7,5 milhões. O sorteio da Loterias Caixa foi realizado neste sábado (24), em São Paulo, e transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Confira o resultado da Timemania 1554: 01-10-14-25-47-48-50/ Time do Coração – Vila Nova (GO).

Entretanto, quatro apostas ganharam R$ 26.941 na segunda faixa (seis acertos), e 169 acertaram cinco números faturando R$ 910,95. Além desses ganhadores, 2.914 mil marcaram quatro dezenas, outros 24.980 fizeram três acertos e vão receber R$ 9 e R$ 3, respectivamente.

Já no Time do Coração, 5773 mil marcaram a Vila Nova (GO) conseguiram R$ 7,50.

O Timemania concurso 1555, que pode pagar R$ 7,5 milhões no próximo sábado, 27 de outubro. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Como receber o prêmio da Timemania?

Se uma aposta acertar o resultado da Timemania, em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Se a aposta tiver sido feita pela internet, será preciso levar o “Código de Resgate”.

O prêmio pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio. Caso o acertador não busque o valor, ele será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade de acertar o resultado da Timemania

A chance de acertar o resultado da Timemania e levar o prêmio máximo é de uma em 26,4 milhões. Entretanto, nas demais faixas de premiação – com menos acertos – a probabilidade aumenta.

Já no Time do Coração a chance de ganhar é de uma em 80.

