A Loterias Caixa sorteia, neste sábado (23), o prêmio acumulado da Timemania, concurso 1554, de R$ 6,9 milhões. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h. O sorteio acontece às 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

As dezenas sorteadas na Timemania concurso, 1553, foram: 03-13-28-39-50-72-73/ Time do Coração: União São João (SP).

Como apostar na Timemania?

Para apostar na Timemania é necessário marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração. Ganha quem acertar de três a sete números sorteados e/ ou o Time do Coração.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O jogador pode escolher as dezenas no modo manual ou com a Surpresinha – forma aleatória pelo sistema. Já selecionando a Teimosinha, dá para concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo. O jogo da Timemania possui um preço único e cada aposta sai por R$ 3.

Quando são realizados os sorteios?

Para quem vibra com os resultados dos jogos de futebol, então nos sorteios da Timemania não vai ser diferente. Os sorteios acontecem três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h. Além disso, é possível acompanhar a transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio da Timemania?

Para receber o prêmio da Timemania, o apostador deve ir em lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa – para retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

O valor pode ser sacado em até 90 dias depois da data do sorteio. Caso o acertador não busque o dinheiro, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar no Timemania?

A chance de acertar no Timemania e levar o prêmio máximo é de uma em 26,4 milhões. Entretanto, nas demais faixas de premiação – com menos acertos – a probabilidade aumenta. Já no Time do Coração a chance de ganhar é de uma em 80.

Você também vai gostar de ler: