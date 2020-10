Nenhuma aposta acertou o resultado da Timemania de hoje, concurso 1555, e o prêmio acumulou novamente para R$ 7,7 milhões. O sorteio foi realizado, nesta terça-feira (27), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Tietê, em São Paulo. As dezenas da Timemania 1555: 02-07-42-57-63-64-67/ Time do Coração – América (RN).

Segundo a Caixa, no resultado da Timemania de hoje, uma aposta marcou seis números e faturou a bolada de R$ 98,476 mil. Já na terceira faixa de premiação (cinco acertos), 149 apostas ganharam R$ 944,16 e 2.215 mil apostas faturaram na quarta faixa (quatro acertos) R$ 9. Outras 20.325 mil jogos marcaram na quinta faixa (três acertos) ganhando R$ 3 e 5.745 mil apostas acertaram o Time do Coração.

No próximo sorteio da Timemania 155, de quinta-feira (29), o prêmio estimado é de R$ 7,7 milhões para o apostador que marcar sete acertos. Para acompanhar ao vivo, a partir das 20h, basta acessar as redes sociais da Caixa ou RedeTV.

Probabilidade de acertar o resultado da Timemania de hoje

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A probabilidade de acertar o resultado da Timemania de hoje, e marcar todas as dezenas sorteadas é de uma em 26.472.637 – para sete número premiados. Já no Time da Sorte é uma em 80.

Confira também: