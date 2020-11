Para quem é apaixonado por futebol e jogos de loterias, está agendado para a noite desta quinta-feira, dia 12, o sorteio da Timemania concurso 1562 . O prêmio está acumulado em R$ 200 mil e ganha quem acertar os sete números que saírem no resultado.

De acordo com a Caixa, o sorteio da Timemania concurso 1562 vai começar a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Por meio das redes sociais da Caixa, os apostadores conseguem assistir a transmissão ao vivo do resultado.

Quem apostou no concurso 1561 da Timemania, não ganhou o prêmio principal, mas pode ter marcado nas faixas menores de prêmio. Confira as dezenas sorteadas: 11 15 17 20 48 51 71/ Time do Coração – GAMA (DF).

Como ganhar o prêmio da Timemania 1562?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apesar de serem sorteadas sete dezenas na Timemania, o apostador pode marcar 10 no volante e não precisa pagar mais caro por isso. Dessa forma, aumenta a chance de acertar de ganhar o prêmio, pagando o preço único de R$ 3.

O volante da modalidade contém 80 números e, além disso, também 80 times. Ganha quem cravar sete (levando o prêmio máximo), seis, cinco, quatro, três ou um Time do Coração.

O apostador consegue fazer seu jogo em casas lotéricas ou por meio do site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).A Timemania tem sorteio às terça, quintas e sábados e o jogos de cada concurso podem ser feitos até às 19h.

Quais são os prêmios da Timemania?

A Timemania tem prêmio fixo para o Time do Coração, quarta e quinta faixa de premiação, respectivamente: R$7,50; R$ 9; e R$ 3. Já na primeira, segunda e terceira faixa, os prêmios variam e cada uma recebe, após deduzir os valores de prêmios fixos: 50% vai para sete acertos; 20% para seis acertos; e 20% para cinco acertos.

Qual a chance de levar o prêmio?

Para levar o prêmio principal da Timemania, vai depender da quantidade de apostas que serão feitas. Com apenas uma aposta, a chance de ganhar é de uma em 26.472.636.

Contudo, nas outras faixas de premiação, as chances aumentam: seis acertos, uma em 216.103; cinco acertos, uma em 5.220; quatro acertos, uma em 276; três acertos, uma em 29; e Time do Coração, uma em 80.