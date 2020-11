Neste sábado, dia 14, o prêmio acumulado em R$ 350 mil da Timemania, concurso 1563 , pode sair para a aposta que marcar as sete dezenas sorteadas. O resultado sairá a partir das 20h, do horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para concorrer na Timemania 1563, o apostador precisa registrar sua aposta até as 19h, uma hora antes do sorteio, nas lotéricas ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor da aposta é único e sai por R$ 3.

No concurso 1562 as dezenas sorteadas foram: 31 32 41 47 57 66 73/ Time do Coração – PAYSANDU (PA) .

Quais são as chances de ganhar na Timemania 1563?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como não é possível adicionar mais números em um mesmo jogo para a aumentar a probabilidade de ganhar, todos os jogadores tem a mesma chance: uma em 26.472.637. Dá para ganhar prêmios acertando a partir de três números na Timemania 1563.

Já nas demais faixas, as chances são maiores: na segunda faixa, é de uma em 216.103; na terceira faixa, é de uma em 5.220; na quarta faixa, é de uma em 276; na quinta faixa, é de uma em 29; no Time do Coração, é de uma em R$ 80.

Quais são os últimos resultados da Timemania?

Confira os resultados anteriores da Timemania dos concursos anteriores.

Timemania resultados anteriores, concurso 1562 de quinta, 12 de novembro (12/11): os números sorteados foram: 73-41-47-32-31-57-66/ Time do coração: Paysandú-PA

Timemania resultados anteriores, concurso 1561 de terça, 10 de novembro (10/11): os números sorteados foram: 11-15-17-20-48-51-71/ Time do coração Gama-DF

Timemania resultados anteriores, concurso 1560 de sábado, 07 de outubro (07/10): os números sorteados foram: 73-40-22-31-41-64-23/ Time da sorte: Ipatinga-MG

Timemania resultados anteriores, concurso 1559 de quinta, 05 de novembro (05/11): os números sorteados foram: 45-15-24-79-34-63-07/ Time do Coração: Guarani (SP)

Timemania resultados anteriores, concurso 1558 de terça, 03 de novembro (03/11): os números sorteados foram: 07-08-17-18-21-39-40/ Time do Coração: Joinville (SC)

Timemania resultados anteriores, concurso 1557 de sábado, 31 de outubro (31/10): os números sorteados foram: 04-19-27-49-52-56-79/ Time do Coração – Americano (RJ)

Timemania resultados anteriores, concurso 1556 de quinta, 29 de outubro (29/10): os números sorteados foram: 07-08-13-15-19-26-72/ Time do Coração – CSA (AL)

Timemania resultados anteriores, concurso 1555 de terça, 27 de outubro (27/10): os números sorteados foram: 02-07-42-57-63-64-67/ Time do Coração – AMERICA /RN

Timemania resultados anteriores, concurso 1554 de sábado, 24 de outubro (24/10): os números sorteados foram: 01–10–14–25–47–48–50/ Time do Coração – Vila Nova / GO

Timemania resultados anteriores, concurso 1553 de quinta, 22 de outubro (22/10): os números sorteados foram: 03-13-28-39-50-72-73/ Time do Coração – União São João (SP)

Timemania resultados anteriores, concurso 1552 de terça, 20 de outubro (20/10): os números sorteados foram: 12-26-48-67-71-77-80/ Time do coração – Paysandú-PA

Timemania resultados anteriores, concurso 1551 de sábado, 17 de outubro (17/10): os números sorteados foram: 03-09-23-33-36-41-51/ Time do Coração – Rio Branco (AC)

Timemania resultados anteriores, concurso 1550 de quinta, 15 de outubro (15/10): os números sorteados foram: 03-39-41-53-60-66-70/ Time do coração – Ji-Paraná (RO)

Timemania resultados anteriores, concurso 1549 de terça, 13 de outubro (13/10): os números sorteados foram: 21-30-28-30-49-54-59-76/ Time do coração – Botafogo (RJ)