Timemania 1604 tem prêmio de R$ 2,2 milhões nesta terça-feira (23/02)

A Loterias Caixa sorteia, na noite desta terça-feira (23), o prêmio acumulado da Timemania 1604 de R$ 2,2 milhões . As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como apostar na Timemania 1604?

Para apostar na Timemania 1604 é necessário marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração. Ganha quem acertar de três a sete números sorteados e/ ou o Time do Coração.

O jogador pode escolher as dezenas no modo manual ou com a Surpresinha – forma aleatória pelo sistema. Já selecionando a Teimosinha, dá para concorrer em dois ou quatro concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O jogo da Timemania 1604 possui um preço único de R$ 3 e pode ser registrado em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Quando são realizados os sorteios?

Os sorteios da Timemania correm três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h. Além disso, é possível acompanhar a transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Qual é a probabilidade de ganhar na Timemania 1604?

A chance de acertar na Timemania 1604 e levar o prêmio máximo é de uma em 26,4 milhões. Entretanto, nas demais faixas de premiação – com menos acertos – a probabilidade aumenta. Já no Time do Coração a chance de ganhar é de uma em 80.