Timemania 1606 sorteia prêmio de R$ 2,6 milhões hoje (27/02)

A Timemania 1606 pode entregar o prêmio acumulado de R$ 2,6 milhões neste sábado, dia 27 de fevereiro. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Como apostar na Timemania?

Na Timemania o apostador precisa marcar 10 números no volante, composto por 80, e um Time do Coração. Entretanto, são sorteados no concurso apenas sete dezenas que entregam o prêmio principal. A partir de três números acertados e/ ou o Time do Coração, já pode ganhar prêmio na modalidade.

Segundo as Loterias Caixa, a aposta possui o valor único de R$ 3 e, portanto, não tem a opção de adicionar números e nem de fazer bolão. Em casas lotéricas, aplicativo ou site da Caixa, dá para registrar o jogo até às 19h, uma hora antes do sorteio do concurso 1606.

Qual é o valor do prêmio da Timemania?

O prêmio da Timemania varia de acordo com o valor arrecadado, correspondendo a 46% do total bruto. Desse total, são subtraídos os prêmios fixos e o restante repassado para cada faixa de premiação: Time do Coração, prêmio é de R$7,5; três acertos, prêmio é de R$ 3,00; quatro acertos, prêmio é de R$ 9,00.

50% para a faixa de sete acertos;

20% para a faixa de seis acertos;

20% para a faixa de cinco acertos;

10% ficam acumulados para os acertadores dos 7 números nos concursos de final 0 ou 5;

Se não tiver aposta premiada na primeira, segunda ou terceira faixa, então os valores passam para a primeira faixa de premiação do próximo concurso.

Qual é a chance de ganhar na Timemania?

Na Timemania 1606 as chances de ganhar são bem variadas por causa da quantidade de faixas de premiações. Para acertar as sete dezenas e faturar o valor principal, a probabilidade é de uma em mais de R$ 26,4 milhões.