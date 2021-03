Timemania pode pagar R$ 3 milhões nesta quinta-feira (04/03/21)

A Loteria para os apaixonados por futebol pode pagar R$ 3 milhões nesta quinta-feira (04). A Timemania está acumulada e leva a bolada o apostador que acertar as sete dezenas. O sorteio será a partir das 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para ter a chance de faturar o prêmio, as apostas devem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas; pelo aplicativo Loterias Caixa; ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Apostar na Timemania

Para apostar na modalidade Timemania, é necessário marcar 10 números no volante, que tem 80 disponíveis. Além disso, o jogador escolhe um Time do Coração.

A aposta possui preço único de R$ 3. Ganha prêmios quem acerta entre três e sete números sorteados ou acertar o Time do Coração.

Quais são as chances de ganhar na Timemania?

Como não é possível adicionar números extras em um mesmo jogo da Timemania, todos os jogadores tem a mesma chance: uma em 26.472.637.

O que diferencia no jogo são as chances de acertar as faixas de premiação. Cada faixa tem o seu percentual de acerto. Confira:

As chances de acertar os sete números são uma em 26.472.637;

Já com seis números, a chance de ganhar é de uma em 216.103;

Com cinco números, a chance de ganhar é de uma em 5.220;

Quatro números, a chance de ganhar é de uma em 276;

Três números, a chance de ganhar é de uma em 29;

A chance de acertar o Time do Coração é de uma em 80.

Quando corre a Timemania?

Os sorteios da Timemania são realizados nas terças, quintas e sábados, a partir das 20h.

Premiação

O prêmio bruto da Timemania corresponde a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos, sendo R$ 7,50 para as apostas com o Time do Coração sorteado; R$ 3,00 para as apostas com 3 números sorteados; e R$ 9,00 para as apostas com 4 números sorteados.

Somente após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios com os seguintes percentuais:

50% para os acertadores dos sete números;

20% entre os acertadores dos seis números;

20% para os acertadores de cinco números;

10% restantes são acumulados e distribuídos aos acertadores dos 7 números nos concursos de final 0 ou 5.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.