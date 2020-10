Timemania pode pagar hoje R$ 6,2 milhões; veja como apostar

O Timemania concurso 1551 pode fazer um milionário na noite de hoje (17): o prêmio, que está acumulado, é de R$ 6,2 milhões. O sorteio acontece às 20h, em São Paulo, mas os apostadores de todo o país podem acompanhar pelo canal oficial no Youtube

No último sorteio realizado no último dia 15 de Outubro, duas apostas ganharam R$ 48.701,48, cada uma. Outras 76 pessoas acertaram cinco números da sequência e levaram R$ 1.830,88 cada.

Para tentar a sorte com o Timemania é só escolher um time da sua preferência e dez números entre 80 disponíveis, por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar clube escolhido, ganha. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas podem ser feitas até às 19h através das casas lotéricas pelo país ou pela internet.

Qual é a probabilidade de você ganhar no Timemania?

No Timemania, a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas é de uma em 26.472.637 – para sete número premiados. Já no Time da Sorte, a probabilidade é de uma em 80.

Quando acontecem os sorteios

As premiações do Timemania acontecem três vezes por semana: terças, quintas e sábados, às 20h.

