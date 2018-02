SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 660 milhões de reais no quarto trimestre, leve queda ante os 680 milhões de mesma etapa de 2016.

Mas em termos ajustados, o lucro do banco no período foi de 744 milhões de reais, alta de 9,4 por cento sobre mesmo intervalo do ano anterior.

(Por Aluísio Alves)