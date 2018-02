O Banco ABC Brasil informou ontem (6) que registrou lucro líquido recorrente de R$ 433,0 milhões no ano passado, crescimento de 5,4% em relação aos R$ 411,0 milhões apresentados em 2016.

No quarto trimestre de 2017, o lucro foi de R$ 110,6 milhões, aumento de 6,2% em relação ao trimestre anterior e de 1,9% em relação ao mesmo período de 2016.

A carteira de crédito expandida, que inclui carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados, encerrou dezembro de 2017 com saldo de R$ 24.530,3 milhões, crescendo 6,6% no trimestre e 8,1% em 12 meses.

No segmento Large Corporate, composto por clientes com faturamento anual acima de R$ 800 milhões, a carteira cresceu 6,3% no trimestre e 4,6% em 12 meses. No segmento Corporate, voltado a clientes com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões, houve crescimento de 7,9% no trimestre e de 29,0% em 12 meses.

No que se refere à qualidade da carteira, o banco informou que 94,8% das operações com empréstimos e 98,9% das operações com garantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de dezembro de 2017, de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central (BC). Considerando as duas carteiras, o índice foi de 96,6%.

Com relação à captação, em dezembro de 2017 o saldo foi de R$ 26,3 bilhões, representando um aumento de 3,9% no trimestre considerado e de 10,6% em 12 meses, com destaque para a captação local com terceiros, que passou a representar 58% do total.

“O Banco ABC Brasil permanece com uma carteira diversificada, com acesso aos mercados local e externo em condições competitivas e com prazos confortáveis em relação ao perfil de seus ativos”, considerou a instituição em nota distribuída à imprensa..

O Retorno Anualizado Sobre Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 14% ao ano em 2017, redução de 1,2 ponto percentual em relação a 2016. No quarto trimestre de 2017, o ROAE foi de 13,6% ao ano, aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e redução de 1,6 ponto percentual comparado com o quarto trimestre de 2016.

Para este ano, o Banco ABC Brasil informou, no comunicado à imprensa, que “apresenta projeção de crescimento entre 9% e 13% para a carteira de crédito expandida, e de 4% a 6% para as despesas de pessoal e administrativa”.