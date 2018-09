Cielo é a primeira adquirente no Brasil a oferecer novo padrão de autenticação. A solução para transações é baseada nos protocolos 3DS 2, novo padrão mundial de autenticação nas operações, que foi recém regulamentada pela EMVCo, comitê que engloba as maiores bandeiras do mundo. A novidade é capaz de autenticar uma transação de forma impercebível, visando melhorar a experiência do consumidor e trazendo proteção extra para o lojista. / Da Redação

A SulAmérica adota a Gestão de Continuidade do Negócio (GCN). A GCN é uma estratégia que começou a ser desenvolvida pela companhia em 2010 e que é constantemente ampliada. Segundo a empresa, os grandes negócios têm incorporado e fortalecido a continuidade do negócio em suas agendas nos últimos anos. Por isso, na SulAmérica, há uma estrutura de crise que é acionada conforme o nível de gravidade do incidente – classificados em verde, amarelo e vermelho -– para responder de forma rápida a qualquer tipo de interrupção. /Da redação

Startup IQ 360 disponibiliza a ferramenta digital IQ Empréstimos. De acordo com a empresa, essa ferramenta, que visa atender os endividados, permite ao usuário fazer uma simulação de forma simples e rápida, encontrando a alternativa mais indicada para cada situação e perfil. / Da Redação