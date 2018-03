O mercado de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) foi novamente “fraco” em fevereiro, repetindo o comportamento de janeiro deste ano, avaliou Ana Elisa Bacha Lamounier, CEO-Founder da Sparks Capital.

“Como transações de destaque, podem ser citados o novo aporte recebido pelo Nubank que, ao avaliar a empresa acima de US$ 1 bilhão, tornou-a um novo caso de unicórnio brasileiro; a venda de duas usinas da Gerdau para a Kinross por R$ 835 milhões e a recompra da Ellus da Vinci Partners pelo antigo dono Nelson Alvarenga Filho, por valor não revelado. Do ponto de vista concorrencial, foi destaque a decisão do Cade de vetar a compra da Liquigás pela Ultragaz”, detalhou Ana Elisa.

Conforme relatório da Sparks Capital, em fevereiro, a percepção ficou mais clara de que a era expansionista da política monetária no mundo desenvolvido, particularmente nos EUA, pode estar quase no fim. “Tanto neste país como no continente europeu os sinais transmitidos pelos indicadores econômicos mostram que o crescimento verificado é vigoroso e que, em particular, a inflação norte-americana já gira em torno da meta informal do Fed de 2% ao ano”, aponta documento divulgado ao DCI.

O cenário externo, desta forma, ainda é considerado benigno para o Brasil, o que pode ser ilustrado, de acordo com o relatório, pela elevada posição comprada dos investidores estrangeiros na bolsa brasileira, mas é preciso observar o impacto dos elementos mencionados acima.

No âmbito doméstico, mesmo o rebaixamento do rating, agora pela Fitch para BB-, não parece interferir no otimismo dos agentes econômicos com o curto prazo.