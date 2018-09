O principal índice acionário da China fechou em seu nível mais baixo desde janeiro de 2016, já que as preocupações com a guerra comercial continuaram a afetar a confiança dos investidores, com a China reivindicando 7 bilhões de dólares em sanções contra os Estados Unidos devido a taxas de dumping.

O índice de Xangai teve queda de 0,3 por cento, para 2.656 pontos, fechamento mais fraco desde 28 de janeiro de 2016.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,7 por cento, a 3.202 pontos, seu menor nível desde 4 de agosto de 2016.

O subíndice do setor financeiro recuou 0,21 por cento, o de consumo teve queda de 1,94 por cento, o setor imobiliário caiu 0,42 por cento, enquanto o subíndice de saúde recuou 2,84 por cento.

A China disse à Organização Mundial do Comércio (OMC) que quer impor 7 bilhões de dólares por ano em sanções aos Estados Unidos em retaliação ao não cumprimento por parte de Washington de uma decisão em uma disputa sobre as taxas de dumping norte-americanas.

O vice-premiê chinês, Hu Chunhua, disse nesta quarta-feira que os países deveriam "rejeitar categoricamente" o protecionismo no comércio.

