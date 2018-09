Os índices acionários chineses interromperam cinco dias consecutivo de perdas nesta terça-feira com os investidores buscando barganhas nos setores imobiliário e bancário, embora a ameaça das tarifas norte-americanas sobre 200 bilhões de dólares em importações de produtos chineses ainda preocupasse os mercados.

O índice de Xangai teve alta de 1,1 por cento, encerrando sequência de cinco dias de perdas.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,27 por cento, com o subíndice do setor financeiro avançando 1,58 por cento, o de consumo em alta de 1,22 por cento, o setor imobiliário subindo 1,83 por cento e o subíndice de saúde com ganhos de 0,51 por cento.

O presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump, está preparado para intensificar rapidamente a guerra comercial com a China e tem dito a assessores que está pronto para adotar tarifas sobre mais 200 bilhões de dólares em importações chinesas assim que terminar o período de consulta pública sobre o plano nesta semana.

