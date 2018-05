Os mercados acionários da China avançaram nesta sexta-feira, em meio a expectativas de que Pequim e Washington cheguem a um acordo em suas negociações comerciais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,23 por cento.

A China teria oferecido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um pacote de compras de produtos norte-americanos e outras medidas destinadas a reduzir o déficit comercial dos EUA com a China em torno de 200 bilhões de dólares. Entretanto, mais tarde o porta-voz Ministério das Relações Exteriores chinês negou a informação.

Enquanto isso, Pequim abandonou sua investigação antidumping sobre as importações de sorgo norte-americano nesta sexta-feira, uma medida considerada como conciliatória no momento em que o vice-premiê chinês, Liu He, está em Washington para negociações comerciais.

O subíndice do setor financeiro avançou 1,35 por cento, o de consumo teve alta de 0,99 por cento, o setor imobiliário subiu 1,08 por cento, enquanto o subíndice de saúde avançou 0,99 por cento.

Os mercados do restante da região rondavam estabilidade em meio à cautela em relação à evolução das negociações comerciais entre EUA e China.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação negativa de 0,05 por cento às 7:47 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,40 por cento, a 22.930 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,34 por cento, a 31.047 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,23 por cento, a 3.193 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,00 por cento, a 3.902 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,50 por cento, a 2.460 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,03 por cento, a 10.830 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,21 por cento, a 3.529 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,11 por cento, a 6.087 pontos.