A agência de classificação de risco Moody’s revisou a perspectiva da indústria de seguros brasileira para os próximos 12 a 18 meses de negativa para estável, apesar do lento crescimento econômico.

“Embora o atual ambiente econômico no Brasil limite as perspectivas de crescimento para as seguradoras, o setor, de um modo geral, tem crescido a um ritmo mais rápido que o da economia”, afirma o vice-presidente da Moody´s Diego Kashiwakura, por meio de nota divulgada ontem (8).

Segundo ele, a baixa penetração do mercado de seguros significa que o setor tem espaço para crescer assim que as condições macroeconômicas, tais como os níveis de emprego, melhorarem.

Conforme a nota, a Moody’s espera que as seguradoras brasileiras foquem cada vez mais em diligência dos processos de subscrição para mitigar os efeitos da redução dos resultados financeiros.

“Com as taxas de juros reduzidas, esperamos que as seguradoras concentrem-se nos resultados de subscrição, fortalecendo políticas e controles e diminuindo as despesas com subscrição para sustentar os retornos sobre o capital”, diz Kashiwakura.

O entendimento da agência também é de que o setor pode se beneficiar do debate sobre a reforma da previdência – que custa mais de 10% do PIB –, já que os pensionistas teriam de buscar alternativas para complementar ou substituir benefícios futuros menores.