Os investidores estrangeiros retiraram R$ 211,893 milhões da B3 no último dia 6 .Naquela quinta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,76%, aos 76.416,01 pontos, movimentando R$ 8,79 bilhões. Neste mês, o volume de retiradas soma R$ 508,056 milhões, resultado de compras totais de R$ 13,848 bilhões e vendas de R$ 14,356 bilhões. Em 2018, o saldo segue negativo em R$ 3,496 bilhões. / Agências

No primeiro semestre do ano, a DMCard manteve ritmo acelerado de resultados.Os cartões private label administrados pela empresa totalizaram uma movimentação de R$ 814 milhões, o que significa um crescimento de 32%, ante igual período do ano anterior. Em 2017, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) o segmento supermercadista em geral cresceu apenas 0,8%, período em que a DMCard subiu 26%. A DMCard que estima que os gastos no private label devam elevar, no mínimo, 30%./ Agências

Com quase um ano, o SulAmérica Fundo Tático FIM tem retorno de 139,06% do CDI.A estratégia do produto é aplicar em ativos financeiros de diversas classes, sendo composto por renda fixa (somente risco de mercado), moedas e renda variável. O aporte inicial requerido é de R$ 5 mil, com taxa de administração de 1,5% ao ano e taxa de performance de 20% do que exceder o CDI. / Agências