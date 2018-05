SÃO PAULO (Reuters) - A perda de arrecadação provocada pelos benefícios concedidos pelo governo Michel Temer em acordo com os caminhoneiros é um fator negativo para o perfil de crédito soberano do país, disse a Moody's nesta terça-feira.

O programa de subsídios ao óleo diesel elevará a rigidez do Orçamento e pode enfraquecer as perspectivas fiscais de curto e médio prazo do Brasil, afirma Samar Maziad, vice-presidente e analista sênior da Moody's, segundo comunicado da agência de classificação de rating.