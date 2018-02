Na ausência de um noticiário doméstico com maior repercussão, o Ibovespa seguiu o dia de ontem em valorização, embalado pelo bom momento da Petrobras e outras empresas ligadas às commodities. O ritmo da alta, porém, foi ditado principalmente por seu correlato em Wall Street, o Dow Jones.

O índice à vista da bolsa brasileira testou o nível dos 86 mil pontos justamente no momento em que, em NY, o Dow Jones passou a operar no terreno positivo. Mas depois arrefeceu, também com uma nova invertida de tendência do índice americano.

O Ibovespa subiu 0,69% nesta quinta-feira, fechando aos 85 495,24 pontos. O giro financeiro, de R$ 12,3 bilhões, manteve-se forte e acompanhou a média do volume registrado no mês de janeiro.

Shin Lai, analista da Upside Investor Research, ressalta que um ambiente macroeconômico de perspectivas favoráveis, como pano de fundo, aliado ao fato de os agentes de mercado estarem considerando uma redução do risco político – com chances maiores de um candidato de centro chegar à Presidência –, atrai fluxo de investimentos. "Isso vai empurrar a bolsa nos próximos meses do ano", avalia.

Nesse cenário de um presidente pró-mercado, completa, as empresas estatais, como a Petrobras, tendem a se beneficiar, pois fecha-se espaço para a ingerência do governo e isso as torna atrativas aos investidores. Na sessão de negócios de ontem, a petroleira foi destaque positivo entre as companhias listadas, com as ações ON e PN fechando em alta de 3,90%, a R$ 22,13, e PN, 4,16%, a R$ 20,52.

O cenário favorável a ativos de risco e a fraqueza do dólar no exterior levaram o real também a se valorizar na sessão de ontem, com a moeda dos Estados Unidos caindo para o patamar dos R$ 3,16.

Segundo analistas, os investidores seguem otimistas com o Brasil. Nem mesmo as incertezas em relação à votação da reforma da Previdência neste mês e o vencimento, hoje (2), de US$ 3 bilhões em linhas leiloadas pelo Banco Central (BC) em dezembro tiraram o bom humor do mercado.

Segundo Vitor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos, os mercados mantêm o viés positivo para ativos de risco, diante do otimismo com o crescimento global e resultados corporativos sustentando fundamentos. "O excesso de liquidez mundial continua; o presidente do BC da Áustria, Ewald Nowotny, sinalizou nesta quinta que o Banco Central Europeu deve encerrar o programa de compra de títulos, mas isso só deve ser definido em setembro, e uma alta de juros por lá só deve ocorrer no ano que vem", afirmou.

Após as declarações de Nowotny, o euro renovou as máximas ante o dólar e também impactou o juro do T-bond de 30 anos. O índice DXY, que compara o dólar a seis divisas fortes, estava abaixo de 89 pontos, no menor nível em mais de três anos. A moeda americana também perdia para a maioria das divisas emergentes e ligadas a commodities, sob influência ainda da alta do petróleo no mercado internacional, apesar do aumento das apostas de elevação dos juros americanos em março.

No Brasil, a cotação do dólar à vista fechou ontem em baixa de 0,67%, a R$ 3,1697. O giro foi de US$ 864 milhões. No mercado futuro, a moeda americana para março encerrou em queda de 0,59%, a R$ 3,1765. O giro foi de US$ 17,6 bilhões. /Estadão Conteúdo