A Petrobras fará resgate antecipado de títulos com vencimento em 2019, no valor total de US$ 2,14 bilhões. A Petrobras Global Finance B.V. enviou notificações aos titulares dos títulos 3,000% Global Notes e 7,875% Global Notes, em dólares norte-americanos, e 3,250% Global Notes, em euros.

O montante exclui juros capitalizados e não pagos e considera taxa de câmbio de US$ 1,2337/€.

A liquidação financeira do resgate ocorrerá no próximo dia 26 de fevereiro.

A companhia informa que o resgate será financiado com os recursos captados na recente emissão concluída em 1º de fevereiro.