SÃO PAULO (Reuters) - O ambiente global é de maior volatilidade em razão das tensões geopolíticas, mas a política econômica do Brasil está na direção correta, disse nesta terça-feira o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, destacando o teto dos gastos e a reforma trabalhista entre as muitas reformas promovidas pelo governo.

De acordo com ele, o menor endividamento das famílias brasileiras tende a favorecer a retomada do consumo no país, enquanto os estoques e empregos em níveis ajustados devem permitir aceleração da produção industrial.

O economista-chefe ressaltou, contudo, que é importante que o próximo governo persista no avanço das reformas para aumentar a taxa de investimento, acelerar o crescimento da economia a equacionar as contas públicas.

"Reformar a previdência é a medida mais importante para o próximo governo, é uma reforma importante que precisa ser levada adiante", afirmou Honorato durante seminário da Associação Brasileira das Entidades de Crédito e Poupança (Abecip), em São Paulo.

(Por Gabriela Mello)