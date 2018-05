A regulamentação das fintechs de crédito estabelecida pelo Banco Central (BC) pode não ser definitiva. A expectativa é que conforme as iniciativas se adequem às normas e exerçam suas funções, as regras acabem sendo revistas pela autoridade monetária.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), Bruno Poljokan, a atuação das fintechs de crédito, regulamentada pelo BC no final de abril passado, poderá ser revista no longo prazo.

“O Banco Central mudou bastante de quando saiu a consulta pública, mas as adequações foram importantes para testar essa regulamentação na prática”, comenta.

Antes, o teto estabelecido para cada operação era de R$ 50 mil. O valor aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), foi de R$ 15 mil.

“A ideia é trazer a diversificação de risco de quem coloca o dinheiro. Preferimos um modelo que garanta a pulverização do que ter um crédito limitador que a pessoa possa investir”, comenta Poljokan.

Ele reforça, ainda, que em apuração da associação com as fintechs de crédito, o valor médio dos investimentos para cada CPF ou CNPJ era abaixo de R$ 15 mil.

“Isso traz um patamar bastante confortável para atuação. Não sei se no longo prazo a melhor regra seriam esses R$ 15 mil, mas agora funciona bem e ainda precisamos passar pelo processo de as empresas se adequarem à regulação e começarem a trabalhar para ver como essas regras funcionarão”, acrescenta o executivo.

Além disso, Poljokan reforça os benefícios de o semento ter normas criadas “a quatro mãos” e que mesmo com certa aversão dos grandes bancos às inovações, o mercado já entende a necessidade de se trabalhar com esse novo modelo.

“Qualquer setor que passa por uma transformação como essa tem suas dificuldades. Acho que trabalhar em cima da robustez dessas instituições para tentar descentralizar, é a ideia”, complementa.

Poljokan, que também é vice-presidente do GuiaBolso e diretor da plataforma de crédito Just reforça que, do lado do consumidor, há cada vez mais interesse em entender melhor as taxas estabelecidas e sua situação financeira.

“O brasileiro é preocupado e por isso vemos a plataforma crescer. Quem entra no GuiaBolso costuma economizar, em média R$ 300. Depois de um ano usando, o valor aumenta para R$ 780. Esse valor agregado é muito importante”, complementa o executivo.

Nessa semana, o GuiaBolso lançou uma nova versão do aplicativo na versão Android, com novas telas e funcionalidades para detalhar ainda mais os gastos e onde é possível fazer economias.