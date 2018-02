As cotações do petróleo foram o fiel da balança para determinar as perdas na sessão de negócios de ontem, quando o Ibovespa recuou 1,34%, aos 82.766,73 pontos. O movimento veio do receio de investidores com ajustes mais fortes nas bolsas norte-americanas.

“O medo de um ajuste mais forte do mercado americano é latente. A falta de apetite pelo risco tem como consequência a queda nas cotações das commodities e nos mercados de economias ligadas a elas”, disse Rafael Figueredo, Eleven Financial.

Para Pedro Galdi, analista da Magliano Corretora, a percepção de risco com a cena externa está ligada aos possíveis ajustes da política monetária do Federal Reserve (Fed). “O investidor ainda está atordoado e os mesmos fatores sobre a expansão da economia mundial continuam valendo. Não há nada novo, só que as bolsas subiram muito e agora os mercados estão tomados por um sentimento de cautela”, disse.

Nesse sentido, contaminou os negócios com os investidores se concentrando na ponta vendedora. O giro financeiro chegou a R$ 11,9 bilhões.

Shin Lai, analista da Upside Investor Research, afirma que, além do exterior, há um fator doméstico que ainda conta para a tomada de decisão.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que as discussões para a reforma da Previdência devem se estender até dia 28, e, não até dia 20, quando estava prevista anteriormente a votação do texto em questão.

Muito embora boa parte dos analistas diga que a não aprovação já está precificada, Lai ressalta que a sinalização de dúvida traz incerteza não apenas sobre a votação, mas em como o Brasil ficará em um cenário sem ajuste fiscal.

O fortalecimento do dólar no mercado internacional manteve a moeda norte-americana em alta ante o real durante a maior parte da sessão de ontem. A divisa terminou cotada a R$ 3,2747 em alta de 0,98%, em sintonia com a valorização observada ante moedas fortes e de países emergentes.

Pela manhã, a cotação chegou a cair pontualmente, atingindo a mínima de R$ 3,2383 (-0,14%). Na máxima, à tarde, bateu os R$ 3,2841 (+1,27%).

No período vespertino, o principal destaque foi o acordo bipartidário nos Estados Unidos em torno do orçamento do país, que evita a paralisação da administração Donald Trump.

O acerto orçamentário de dois anos foi de US$ 400 bilhões e vai destinar recursos para o Pentágono e programas sociais do governo.

“A valorização do dólar diante do acordo bipartidário é algo natural e esperado, apesar de a questão da imigração não ter sido votada. Mas é um evento que não altera a tendência do dólar lá fora, que ainda é de volatilidade forte”, disse José Faria Júnior, diretor da Wagner Investimentos.

Para ele, os mercados ainda tendem à instabilidade devido às perdas da última segunda-feira, que ainda estão em “processo de cicatrização”.

Os juros futuros de longo prazo fecharam perto da estabilidade. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 fechou em 6,805%, ante 6,830% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2020 passou de 8,07% para 8,05%.

O DI para janeiro de 2021 encerrou em 8,87%, de 8,91%. A taxa do DI para janeiro de 2023 fechou em 9,57%, de 9,59%, e a do DI para janeiro de 2025 em 9,91%, dos 9,92% anteriores. /Estadão Conteúdo