A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) publicou ontem (11) , no Diário Oficial da União, regras que têm como objetivo fortalecer o controle dos registros contábeis dos fundos de pensão. As 17 maiores fundações do País passam a ter de contar com um comitê de auditoria, órgão que supervisiona as demonstrações contábeis em nome do conselho de administração, até o fim deste ano. Também é exigido que esses fundos contratem de auditores independentes para governança. / Agências