O real teve, ontem, o pior desempenho ante o dólar entre os principais mercados emergentes, influenciado por fatores domésticos e externos. Em dia de forte volume de negócios, o dólar à vista fechou em alta de 1,78%, a R$ 3,8268, na maior cotação desde outubro.

Declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) minimizando as chances de aprovação da reforma da Previdência este ano e de que não pretende tocar o texto proposto por Michel Temer ligaram o alerta nas mesas de câmbio sobre os riscos de um texto mais esvaziado ser aprovado em 2019.

No exterior, o petróleo despencou 7% e o dólar subiu ante pares do real, como o peso argentino (+1,60%), o peso mexicano (+0,76%) e a lira turca (+0,28%).

Operadores relatam que a proximidade de vários feriados no Brasil a partir de amanhã até terça-feira (20), seguindo pelo feriado do dia de ações de graças nos Estados Unidos, no dia 22, provocou uma antecipação do movimento de compras da moeda norte-americana, contribuindo para acelerar a alta.

Profissionais de câmbio notaram ainda fluxo de saída da moeda desde a manhã e que se intensificou na parte da tarde, levando o dólar a bater na máxima do dia, a R$ 3,8318.

O superintendente de câmbio da corretora Intercam, Jaime Ferreira, vê chance de a moeda voltar para o nível de R$ 3,75, que era negociado nos últimos dias, passado os feriados e o estresse maior com a Previdência. “Os agentes anteciparam as compras”, disse.

Após um dia de liquidez fraca na segunda, o volume no mercado voltou a melhorar, em parte influenciado pelas antecipação das compras antes dos feriados, segundo operadores. No mercado futuro, o giro somou US$ 24 bilhões, mais que o dobro de segunda O dólar para dezembro encerrou o dia em R$ 3,8075, aumento de 0,94%.

A queda brusca dos preços do petróleo no mercado internacional e a cautela do investidor com o andamento da reforma da Previdência trouxeram instabilidade aos negócios com ações no Brasil nesta terça-feira, 13, e levaram o Índice Bovespa a fechar em baixa de 0,71%, aos 84.914,11 pontos.

O Ibovespa chegou a subir 0,49% pela manhã, mas perdeu sustentação e caiu até 1,70% na mínima do dia (84.071,39 pontos). Entre as ações que compõem a carteira teórica do índice, a maior queda foi de Petrobras ON, que perdeu 4,61%. Petrobras PN caiu 4,30% e foi a terceira maior baixa do índice.

A desvalorização do principal índice da bolsa brasileira teria sido maior não fosse o desempenho positivo das ações da Vale e de outras exportadoras, como Suzano ON (+6,17%) e Fibria ON (+1,84%), beneficiadas pela firme valorização do dólar ante o real.

Com a queda, o Ibovespa desce ao seu menor patamar em dez pregões e passa a contabilizar perda de 2,87% em novembro. O saldo acumulado em novembro está negativo em R$ 1,244 bilhão e o de 2018, em R$ 7,154 bilhões.

Nos juros, os contratos de curto prazo reduziram a queda e os de longo prazo fecharam em alta. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 fechou em 7,02%, de 7,060% no ajuste anterior e o DI para janeiro de 2021 ficou estável em 8,14%. A taxa para janeiro de 2023 foi de 9,47% para 9,52% e a do DI para janeiro de 2025 encerrou em 10,15%, de 10,080% no ajuste anterior. /Estadão Conteúdo