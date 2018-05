Após seis pregões seguidos de valorização do dólar, as mudanças de atuação e de tom do Banco Central surtiram efeito na sessão de ontem e a moeda norte-americana caiu 1,41% ante o real, aos R$ 3,6841. O giro também foi forte e somou os US$ 980 milhões.

A moeda estadunidense oscilou entre R$ 3,6835 (-1,43%) e R$ 3,7274 (-0,25%). O dólar para junho, recuava 1,30%, a R$ 3,6925. O volume negociado era robusto, de cerca de US$ 18,8 bilhões.

Na noite da última sexta-feira, após o dólar encerrar a R$ 3,7369, acumulando alta de 3,80% na semana, o BC novamente alterou as condições de sua intervenção no câmbio e triplicou os contratos de swap cambial adicionais que vinha oferecendo, de 5 mil (US$ 250 milhões) para 15 mil (US$ 750 milhões).

“O BC deu uma demonstração de força, voltou para o jogo. Deixou de ser previsível e mudou o tom”, afirmou um gerente de câmbio de um banco de médio porte. “Acredito que agora o dólar vai ter espaço para se acomodar em um patamar mais baixo do que a casa dos R$ 3,70”, disse. Ele lembrou ainda que o cenário externo se mostrou favorável para esse refresco do câmbio.

Houve a trégua nos conflitos comerciais entre Estados Unidos e China, além da menor pressão nos Treasuries – a T-Note de 10 anos estava estável, em 3,057%; e o papel de 30 anos estava em 3,198%.

O dólar caía também em relação a outras moedas emergentes, como o rublo (-1,04%); o rand (-0,50%); o peso mexicano (-0,45%) e ao dólar australiano (-0,85%).

Já a bolsa brasileira ensaiou uma recuperação no início do pregão de ontem, mas as ações sucumbiram ao mau humor do investidor e levaram o Índice Bovespa à sua terceira queda consecutiva, de 1,52%, aos 81.815,31 pontos, na menor pontuação desde fevereiro.

Os negócios somaram um total de R$ 20,3 bilhões inflados pelos R$ 8,1 bilhões movimentados durante o exercício de opções sobre ações.

O desempenho negativo do índice foi na contramão da alta das bolsas de Nova York. Em um dia de cenário externo mais tranquilo, permaneceram no radar os indícios de fraqueza da economia doméstica, a incerteza eleitoral e os ruídos de comunicação do Banco Central e seus reflexos nos mercados de câmbio e juros.

O dia foi de quedas bastante pulverizadas, mas as baixas mais representativas ficaram com as ações da Vale e da Petrobras. No caso da mineradora, contribuiu desde cedo a forte desvalorização do preço do minério de ferro no mercado à vista chinês. Ao final do pregão, Petrobras ON e PN tiveram quedas de 3,35% e 2,34%, respectivamente. Vale ON perdeu 3,23%.

“A bolsa está em uma situação de fragilidade e os únicos papéis que ainda reservavam alguma gordura eram Petrobras e Vale. Eram elas que vinham segurando o mercado nos últimos dias e hoje cederam a um movimento de realização de lucros”, explicou Raphael Figueredo, analista da Eleven Financial.

Os juros futuros fecharam em baixa. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 fechou em 6,635%, de 6,687% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2020 caiu de 7,76% para 7,66% e a taxa para janeiro de 2021, de 8,92% para 8,79%. O DI para janeiro de 2023 encerrou em 10,07% ante 10,15% e o DI para janeiro de 2025 terminou em 10,57%, de 10,65%. /Estadão Conteúdo