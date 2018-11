Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - O Dow e o S&P 500 fecharam em leve queda nesta terça-feira, com perdas nas ações de energia e da Boeing compensando o pequeno ganho das ações de tecnologia e esperanças renovadas de progresso em negociações comerciais.

O Dow Jones Industrial Average <.DJI> caiu 0,4 por cento, para 25.286,49 pontos, o S&P 500 <.SPX> perdeu 0,15 por cento, para 2.722,18 pontos e o Nasdaq Composite <.IXIC> fechou estável a 7.200,88.

O S&P 500 registrou o menor nível de fechamento desde 31 de outubro. O Nasdaq encerrou a sessão praticamente estável, com uma recuperação em tecnologia mantendo o índice fora do território negativo.

Ações de energia <.SPNY> foram o maior peso no S&P 500, pressionado pelo tombo de 7,1 por cento nos preços do petróleo, a maior queda percentual em dois anos e meio. O setor de energia fechou em queda de 2,4 por cento.

A Boeing Co divulgou um aumento de 37 por cento nas entregas de 737 em outubro, mas as ações caíram por preocupações relacionadas ao desastre de um 737 operado pela Lion Air, da Indonesia, no mês passado. A ação terminou a sessão em queda de 2,1 por cento, sendo o maior peso do Dow.

As tensões comerciais entre os EUA e a China viveram uma pausa. Negociadores das duas maiores economias do mundo aparentemente fizeram progresso, com um assessor dos EUA dizendo que os líderes dos dois países iriam se encontrar na cúpula do G20 no fim do mês.

"Se você olhar para o sentimento do investidor... é razoavelmente claro que mesmo nos dias de rali mais intenso nos últimos dias não houve muita convicção", disse Oliver Pursche, estrategista-chefe de mercados na Bruderman Asset Management.

"Se você está olhando para a ação do mercado hoje, isso reflete a incerteza e falta de direção", acrescentou Pursche. "E você provavelmente não terá um senso de direção até que ultrapassemos a reunião do G20 e isso se assumirmos que haverá algum desenvolvimento positivo lá."

(Reportagem de Stephen Culp)