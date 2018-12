O comparador e buscador de crédito online gratuito criado pelo Serasa Consumidor, o Serasa eCred completou seu primeiro ano de funcionamento e ampliou o portfólio de parcerias com bancos e fintechs.

A plataforma divulgou que esse portfólio controu com a entrada de instituições como BMG, BV, PAN, PAG, SuperDigital, Carrefour, Ibi Digital, Wecash, Marisa e Dacasa.

De acordo com nota da Serasa, com ofertas para todos os públicos, a plataforma que estreou com apenas cinco parceiros, hoje conta com o apoio de 25 instituições como Banco Original, Trigg, Creditas, Rebel, Simplic, Santana Financeira, entre outras). A expectativa é ampliar ainda mais esse número até o fim deste ano.

“Nosso objetivo é, por meio do Serasa eCred, tornar a concessão de crédito mais saudável, facilitando a compreensão do consumidor sobre juros e do quanto irá pagar ao final do empréstimo de maneira simples e rápida, evitando sustos”, explica Eduardo Daniachi, Gerente do eCred, conforme a nota da empresa. /Agências