Por Helen Reid

LONDRES (Reuters) - Os principais índices acionários europeus operavam em queda nesta quinta-feira, acompanhando o declínio nas bolsas asiáticas depois que a fraqueza dos mercados chineses ofuscou o otimismo de que um acordo do Nafta possa ser fechado até o prazo de sexta-feira.

Às 8:22 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300 caía 0,29 por cento, a 1.508 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdia 0,27 por cento, a 386 pontos.

Os principais índices acionários chineses recuaram nesta quinta-feira, registrando a terceira sessão consecutiva de perdas, com a persistência das preocupações sobre a saúde econômica do país em meio à disputa comercial com os Estados Unidos.

Na Europa, as ações do setor de mineração, que são sensíveis ao comércio, recuavam cerca de 0,4 por cento, enquanto o setor de automóveis perdia 0,8 por cento.

"É um ato de equilíbrio com o lado relativamente positivo por trás do Nafta, mas quando o foco se volta para a China e para guerra comercial, não parece que um fim está à vista, porque qualquer intensificação se encaixa na retórica de Trump de como ele está protegendo a prosperidade e os empregos dos EUA", disse Gary Waite, gerente de portfólio da Walker Crips Investment Management.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,63 por cento, a 7.515 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,39 por cento, a 12.524 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,18 por cento, a 5.491 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,17 por cento, a 20.723 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,64 por cento, a 9.508 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,31 por cento, a 5.478 pontos.