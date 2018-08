O Secretário do Tesouro Nacional, Monsueto Almeida, admitiu ontem que o Tesouro deve capitalizar a Caixa Econômica Federal (CEF) até o final do exercício fiscal.

“Se necessário, sim. Mas o Congresso Nacional terá que aprovar um PLN [Projeto de Lei] para isso”, respondeu o secretário Mansueto Almeida, após participar do Congresso da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais (Apimec), realizado ontem, em São Paulo.

Ele explicou à imprensa, que a Caixa Econômica talvez não precise de mais do que R$ 1 bilhão em recursos do Tesouro Nacional para equilibrar seu balanço. Antes, esperava-se uma necessidade de capital de acima de R$ 2 bilhões, mas esse valor foi diminuindo por causa da rentabilidade maior do banco público neste ano.

“Antes, havia um pedido de capitalização. Mas se tiver um lucro extra, eventualmente, o banco pode reter uma parte para capitalização. O aporte do Tesouro não afetaria o teto dos gastos, mas afeta o déficit primário”, afirmou Mansueto.

O secretário afirmou que há um espaço fiscal para bancar essa capitalização. “O resultado das estatais vai surpreender [positivamente]. Neste ano, apesar da greve dos caminhoneiros e da redução do crescimento do PIB, a receita está indo muito bem”, ponderou.

Almeida mostrou-se confiante com a elevação das receitas do governo e até aponta que o déficit primário poderá ficar menor. “A despesa está praticamente no teto dos gastos, qualquer crescimento da arrecadação já não tem espaço para gastar mais”, destacou.

Ele disse que antes, a meta das estatais era de um déficit de R$ 3 bilhões. “No último relatório, esse número já foi revisto para um déficit de R$ 166 milhões. Mas com o resultado de Petrobras e de outras, até provável que podemos, no conjunto das estatais, de fechar o ano com superávit nas estatais”, concluiu.