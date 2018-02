A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse que "está avaliando" as operações de crédito a Estados e municípios concedidas pela Caixa com receitas tributárias como garantia, uma operação proibida pela Constituição. Questionada sobre eventual irregularidade nessas operações, Ana Paula disse "não sei".

Ao deixar evento da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a secretária do Tesouro foi questionada se a avaliação era sobre os valores emprestados aos governos estaduais e prefeituras. "Estamos avaliando o procedimento", respondeu antes de entrar no elevador. "O processo agora é de avaliar", completou.

Segundo reportagem do Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicada na quarta-feira, a descoberta dessas operações é que levou o Conselho de Administração do banco a suspender, na semana passada, a concessão de todos os financiamentos, sem a garantia da União, a prefeitos e governadores.