SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco informou nesta terça-feira que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve, por unanimidade, um habeas corpus para o trancamento de ação penal contra Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho do banco, relacionada à Operação Zelotes.

A ação contra Trabuco, por suposto envolvimento em esquema de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), foi trancada em junho do ano passado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região por falta de justa causa.

O Ministério Público Federal, contudo, enviou um parecer ao STJ defendendo a retomada da ação contra Trabuco. No documento apresentado ao STJ em abril, os procuradores-gerais da República Antônio Carlos Lins e Marcelo Muscogliati argumentaram que o trancamento de uma ação penal "é medida excepcionalíssima", somente podendo ser admitida diante da ausência de indícios de autoria ou materialidade de crime.

(Por Raquel Stenzel)