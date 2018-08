O volume de emissões de debêntures entre janeiro e julho deste ano já é o maior da série histórica da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) para o período, totalizando R$ 83,1 bilhões, com um total de 149 operações.

O resultado também é o terceiro maior se comparado aos volumes anuais de debêntures: por enquanto perde apenas para 2012, quando foi R$ 90 bilhões de janeiro a dezembro, e para o recorde de R$ 96,3 bilhões em 2017.

Considerando apenas as debêntures de infraestrutura, as emissões continuam no maior patamar da história, em R$ 13,2 bilhões, com 28 operações realizadas em 2018. “Nosso mercado de capitais está cada vez mais ativo e organizado e as empresas estão encontrando nele opções importantes para os financiamentos de seus projetos”, afirma José Eduardo Laloni, diretor da Anbima.

Nos primeiros seis meses do ano, as companhias captaram R$ 131,9 bilhões no mercado de capitais brasileiro, volume 36% maior do que no mesmo período do ano passado.

Desse total, R$ 116,4 bilhões foram movimentados por instrumentos de renda fixa (incluindo as debêntures), a partir de 323 emissões. Os fundos imobiliários registraram R$ 8,6 bilhões no mesmo período, com 42 operações.

Já na renda variável não houveram movimentos registrados nos últimos três meses e o total acumulado no ano é de R$ 6,8 bilhões a partir de quatro operações.

No mercado externo, as captações das empresas brasileiras acumularam R$ 40,8 bilhões até julho deste ano, contra os R$ 55,4 bilhões alcançados no mesmo período de 2017. Foram 18 emissões realizadas exclusivamente por ativos de renda fixa.

Outra pesquisa da Anbima, com o apoio do Datafolha, mostra que entre os brasileiros que ainda não se aposentaram, quase metade (47%) espera contar com os recursos da previdência social para o sustento nessa fase da vida. O levantamento revela que 28% pretendem continuar no mercado de trabalho, enquanto 2% acreditam que terão apoio dos filhos ou dos familiares.

“O planejamento financeiro para a aposentadoria é fundamental, principalmente no momento em que se discute o déficit da previdência pública, com a iminência de uma reforma nesse setor”, afirma Ana Leoni, superintendente de Educação e Informações Técnicas da Anbima.

Apenas 21% dos brasileiros dizem se planejar de uma ou mais formas para a velhice: 10% pretendem utilizar o dinheiro de aplicações financeiras, 6% vão contar com o retorno de um plano de previdência privada, 4% receberão aluguéis de imóveis que possuem e 1% diz ter economias guardadas.