Os mercados de ações dos Estados Unidos avançavam em um rali nesta terça-feira, após três dias consecutivos de perdas, com a divulgação de fortes resultados impulsionando o otimismo e as ações bancárias se recuperando depois que a moeda turca encerrou sua queda de três semanas.

Às 13:24 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,44 por cento, a 25.297 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,648847 por cento, a 2.840 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,64 por cento, a 7.870 pontos.

Todos os 11 principais setores do S&P eram negociados em alta, com o setor financeiro subindo 0,59 por cento.

As ações dos bancos norte-americanos - como o Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America e Goldman Sachs - subiam entre 0,2 e 1 por cento.

O índice bancário KBW ganhava 1,04 por cento, recuperando-se de uma perda de 3 por cento acumulada em três sessões, enquanto os investidores se queixavam da exposição dos bancos à Turquia.

A lira turca se recuperava depois que o banco central do país agiu para aliviar a pressão sobre a moeda, provocando um aumento de até 7 por cento, para 6,4 por dólar norte-americano.

"O tema de hoje é o alívio causado pela recuperação da lira", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

"Os investidores estão se concentrando nos resultados hoje. Os balanços corporativos estão chegando muito melhor do que o esperado, e agora os varejistas estão começando a divulgar e as expectativas são altas para eles."

Entre os resultados encorajadores estava o Home Depot, cujas ações subiam 0,5 por cento depois que o varejista de melhorias domésticas bateu as estimativas de vendas trimestrais dos analistas, apesar dos sinais de desaceleração no mercado imobiliário.

O relatório do Home Depot, um integrante do Dow Jones, impulsionava as ações da sua rival Lowe's em 1,2 por cento.