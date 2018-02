Os índices acionários dos Estados Unidos despencaram em negociações altamente voláteis nesta segunda-feira, com o Dow caindo quase 1.600 pontos durante a sessão, seu maior declínio intradia da história, enquanto investidores lidavam com aumentos nos rendimentos das Treasuries e inflação possivelmente se firmando.

O Dow Jones caiu 4,6 por cento, a 24.354 pontos, o S&P 500 perdeu 4,10 por cento, a 2.648 pontos, e o Nasdaq recuou 3,78 por cento, a 6.967 pontos.

Os índices de referência S&P 500 e Dow sofreram suas maiores quedas percentuais desde agosto de 2011 com o aprofundamento de um esperado ajuste de máximas recordes.

Os setores financeiro, de saúde e industrial tiveram as maiores quedas, mas os declínios foram generalizados, com os 11 principais grupos do S&P caindo ao menos 1,7 por cento. Todos os 30 componentes do índice blue chip Dow encerraram em queda.

Com os declínios desta segunda-feira, o S&P 500 devolveu todos os ganhos de 2018 e está agora em queda de 0,9 por cento no ano.

Muitos investidores preparavam-se há meses para uma correção, com o mercado acionário marcado máxima recorde atrás de máxima recorde com investidores encorajados pelos sólidos dados econômicos e perspectivas de resultados corporativos, estes impulsionados pelos recém-aprovados cortes de impostos nos EUA.

O relatório de empregos de janeiro divulgado na sexta-feira desencadeou preocupações sobre inflação e alta nos rendimentos de títulos do Tesouro americano, bem como preocupações de que o Federal Reserve, banco central dos EUA, terá que elevar as taxas em um ritmo maior que o esperado.

"O mercado teve uma alta incrível", disse Michael O'Rourke, estrategista-chefe de mercado na JonesTrading.

"Nós temos um ambiente onde as taxas de juros estão subindo. Nós temos uma economia mais forte, então o Fed deve continuar a apertar... Você está vendo mudanças reais ocorrerem e diferentes investimentos estão se ajustando a isso", disse O'Rourke.

(Por Lewis Krauskopf; reportagem adicional de Megan Davies, Sinead Carew, Caroline Valetkevitch, Chuck Mikolajczak, Noel Randewich e Tanya Agrawal)