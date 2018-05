Os índices acionários dos Estados Unidos fecharam em leve alta nesta quarta-feira após a ata da reunião mais recente do Federal Reserve sugerir que inflação mais elevada pode não resultar em aumentos mais rápidos na taxa de juros.

O índice Dow Jones subiu 0,21 por cento, a 24.887 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,324837 por cento, a 2.733 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,64 por cento, a 7.426 pontos.

A maioria dos membros do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, avaliou que outro aumento dos juros seria justificado "em breve", se a perspectiva econômica do país continuar intacta, mostrou a ata do último encontro de política monetária da instituição nesta quarta-feira.

As ações passaram a subir após a notícia, com os setores mais sensíveis aos juros, como serviços e imobiliário do S&P 500, fechando o dia com os maiores ganhos percentuais. O setor financeiro, que se beneficia de um ambiente de aumento na taxa de juros, encerrou o dia em queda de 0,6 por cento.

"O mercado está provavelmente respirando um pouco aliviado sabendo que a inflação mesmo um pouco acima de 2 por cento pode não necessariamente significar um ritmo mais acelerado de aumentos", disse Mike Baele, diretor do U.S. Bank Private Client Wealth Management.

O banco central elevou os custos de empréstimo uma vez até agora neste ano, em março, e diretores estão atualmente divididos entre aqueles que esperam mais dois aumentos na taxa de juros este ano e aqueles que antecipam três. Investidores esperam uma elevação da taxa de juros na próxima reunião, nos dias 12 e 13 de junho.